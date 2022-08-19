В приграничном районе Воронежской области накануне открытия отменили фестиваль мастеров

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фестиваль "Праздник мастеров" в Россоши, который должен был состояться в субботу, 20 августа, отменили накануне мероприятия. Решение организаторы приняли по совету силовиков - это приграничный район области.

Напомним, в парке "Каялов бор" должны были собраться мастера прикладного творчества не только из Воронежской, но и соседних областей. В программе были запланированы выставки поделок, мастер-классы умельцев, концерт народных коллективов.

- В связи со сложной обстановкой, учитывая мнение силовых структур, принято трудное для нас решение отменить мероприятие.Сейчас наши специалисты будут дозваниваться каждому, кто подал заявку, большая просьба помочь нам в этом, сообщить тем, кого знаете, кто собирался стать участником или посетителем мероприятия, - сообщили в соцсетях организаторы форума.