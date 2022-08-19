Воронежцев приглашают на «Праздник мастеров»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

20 августа в экопарке «Каялов бор» в Россоши пройдет фестиваль «Праздник мастеров». В нем примут участие умельцы традиционного и современного декоративно-прикладного творчества, а также самодеятельные и профессиональные художники. Они представят свои работы, выполненные в разных жанрах и техниках, на выставке, которая стартует в 15.00.

Гостей ждут мастер-классы, площадки с народными играми и веселыми забавами.

Развлекательная программа стартует в 17.00 – выступят артисты Россошанского района, а также ансамбль песни и танца «Завалинка» из Старого Оскола.

Вход на праздник свободный. 0+