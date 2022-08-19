После вмешательства мэрии воронежская УК «Ава-кров» возобновила оказание услуг и прием собственников жилья

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Воронежская управляющая компания «АВА-Кров», которая ранее остановила работу из-за конфликта между братьями-учредителями, возобновила прием собственников жилья и оказание услуг. Сотрудники работают в новом помещении недалеко от обычного офиса. Об этом 18 августа в своем телеграм-канале рассказал мэр Вадим Кстенин.

Напомним, из-за конфликта работа крупной УК, обслуживающей до 300 домов на Левом берегу, оказалась парализованной. В один из дней кабинеты со всей документацией оказались запечатанными, а сотрудники не могли попасть на рабочие места. Причиной ссоры двух братьев-учредителей стал имущественный спор. Тогда в ситуацию немедленно вмешался глава города. Вадим Кстенин подчеркнул, что его не интересуют взаимоотношения владельцев УК и ему безразличны их финансово-хозяйственные споры. Важнее всего для Вадима Юрьевича люди, живущие в домах, которые обслуживает «АВА-Кров».

Поэтому 16 августа градоначальник оперативно собрал у себя участников спора и жестко поставил условия: паспортный стол должен заработать, все услуги гражданам должны оказываться, расчетные документы – выпускаться в срок и без ошибок, а обязательства перед ресурсоснабжающими организациями и контрагентами – исполняться в полном объеме.

Спустя два дня Вадим Кстенин снова дал понять, что держит ситуацию на личном контроле. Об исполнении требований ему отчитался директор управляющей компании.

– Конфликт между учредителями не исчерпан, но он уже не должен негативно повлиять на горожан. Прием собственников и оказание услуг возобновлены – уже в новом помещении, которое нашли в непосредственной близости от старого офиса. Бухгалтерия функционирует штатно и осуществляет расчеты с поставщиками своевременно. Работа аварийно-диспетчерской службы и текущее содержание домов не прекращались. Директор УК гарантировал мне, что все платежные документы выпустят в срок и они будут корректны, – рассказал своим подписчикам мэр.

Также Вадим Юрьевич описал ситуацию в целом: УК выполняет поставленные условия, но не без определенных трудностей. Например, база электронного документооборота восстановлена не вся, полностью это смогут сделать через пару дней.

– А некоторые вопросы приходится решать уже вместе с прокуратурой Левобережного района. В полном объеме УК сможет выйти на обычный уровень работы в течение недели. Буду следить за ситуацией, благодарю надзорные органы за внимание к возникшей проблеме, – подытожил Вадим Кстенин.

Ирина Шабанова