Появилась карта воронежского рок-фестиваля «Чернозем-2022»

карта фестиваля
Организаторы рок-фестиваля «Чернозем» поделились картой размещения объектов опен-эйра и схемой подъезда к фестивальной площадке.
На территории фестиваля, который пройдет с 19 по 21 августа за сити-парком «Град», будут работать:
- две сцены: Главная и Мала я (расписание выступлений),
- зона фудкорта,
- зоны отдыха,
- зона бесплатных развлечений (настольный хоккей и т.д.);
- зона «мерча» и сувениров,
- знаменитый памятник Аленке, где можно сделать фото со «страшно красивым» новым символом форума,
- бесплатные санузлы, медицинская служба, пункт полиции
Для гостей предусмотрено два входа:
- главный - для обладателей однодневных и трехдневных билетов,
- вход №2 - для посетителей зоны «Чернозем-лаунж».
Организаторы напоминают о правилах посещения фестиваля: нельзя приходить пьяным и распивать крепко алкогольные напитки, проносить любой алкоголь в любой таре и наркотические вещества, оружие, опасные предметы, стеклянную тару, любую атрибутику недружественных стран, квадрокоптеры, велосипеды, самокаты, электросамокаты, ролики и иные средства передвижения. Также запрещено разводить костры, устанавливать мангалы, шашлычницы, барбекю.
Напомним, добраться с фестиваля в город можно будет на дополнительных автобусах
схема дорог