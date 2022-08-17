Появилась карта воронежского рок-фестиваля «Чернозем-2022»

карта фестиваля

Организаторы рок-фестиваля «Чернозем» поделились картой размещения объектов опен-эйра и схемой подъезда к фестивальной площадке.

На территории фестиваля, который пройдет с 19 по 21 августа за сити-парком «Град», будут работать:

- две сцены: Главная и Мала я (расписание выступлений),

- зона фудкорта,

- зоны отдыха,

- зона бесплатных развлечений (настольный хоккей и т.д.);

- зона «мерча» и сувениров,

- знаменитый памятник Аленке, где можно сделать фото со «страшно красивым» новым символом форума,

- бесплатные санузлы, медицинская служба, пункт полиции

Для гостей предусмотрено два входа:

- главный - для обладателей однодневных и трехдневных билетов,

- вход №2 - для посетителей зоны «Чернозем-лаунж».

Организаторы напоминают о правилах посещения фестиваля: нельзя приходить пьяным и распивать крепко алкогольные напитки, проносить любой алкоголь в любой таре и наркотические вещества, оружие, опасные предметы, стеклянную тару, любую атрибутику недружественных стран, квадрокоптеры, велосипеды, самокаты, электросамокаты, ролики и иные средства передвижения. Также запрещено разводить костры, устанавливать мангалы, шашлычницы, барбекю.

Напомним, добраться с фестиваля в город можно будет на дополнительных автобусах