В городе Бобров Воронежской области «Лада» врезалась в «Ниссан»: ранены трое

"Лада" после аварии вылетела с дороги. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 16 августа, в 7.40 в Боброве у дома № 58 по улице Карла Маркса случилась авария. 19-летний местный житель, руливший ВАЗ-21102, на равнозначном перекрестке нарушил очередность проезда. В результате «Лада» врезалась в «Ниссан Альмера».

От крыла "Лады" практически ничего не осталось. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В аварии пострадали водитель «Ниссана», 63-летний житель Боброва, его пассажир, 50-летняя женщина из Камчатского края, а также 66-летняя пенсионерка из Боброва, ехавшая в «Ладе». Всех троих отвезли в больницу. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства ДТП.

Повреждения у "Ниссана" видны несильно. Тем не менее водитель и пассажирка иномарки попали в больницу. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, также 16 августа в Борисоглебске водитель «Рено-Логан» сбил скутер «Ирбис». В аварии пострадали 38-летний мужчина, управлявший скутером, и ехавший с ним 7-летний мальчик. По предварительным данным, в ДТП виноват 46-летний водитель «Рено».