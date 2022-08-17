В Воронежской области водитель «Рено» сбил скутер: ранены мужчина и 7-летний мальчик

Дорога после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 16 августа, около 13 часов в Борисоглебске у дома № 243 на улице 40 лет Октября случилась авария. По предварительным данным ГИБДД, 46-летний местный житель, руливший «Рено Логан», при повороте налево нарушил правила. Он не пропустил встречный скутер «Ирбис» и сбил его.

В аварии пострадали 38-летний водитель «Ирбиса», житель Борисоглебска, и ехавший вместе с ним 7-летний мальчик. Обоих отвезли в больницу. Водителя скутера отпустили домой, а ребенка госпитализировали. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства ДТП.

Колесо скутера оказалось под машиной. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 16 августа в Воронежской области случилось 116 ДТП, из них в Воронеже – 66, на дорогах в районах – 33, на федеральных трассах – 17. В десяти авариях получили травмы 13 человек, - сообщили в региональном ГУ МВД.