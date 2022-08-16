В аварии с тремя большегрузами под Воронежем погиб на месте 49-летний водитель

Фото - ГУ МВД по региону

Стали известны подробности жуткой аварии с тремя большегрузами, которая произошла примерно в 21.30 часов 15 августа на 500 км автодороги М-4 «Дон» на выезде из Воронежа. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, 49-летний житель Краснодарского края на автомобиле «Исузу Гига» двигался со стороны Москвы в направлении Ростова-на-Дону. Он столкнулся со стоящим в правой полосе, по причине технической неисправности, грузовым автомобилем «Мерседес Аксор» с полуприцепом под управлением 31-летнего жителя областного центра. А тот в свою очередь по инерции наехал на стоящий перед ним автомобиль «Скания».

Фото - ГУ МВД по региону

В результате ДТП водитель автомобиля «Исузу Гига» от полученных травм скончался до приезда скорой. Полицейские продолжают проводить проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося.