Под Воронежем столкнулись три фуры: есть пострадавший

Фото - ГУ МЧС по Воронежской области

Авария произошла поздно вечером, 15 августа, на 501 км трассы М-4 «Дон». На выезде из Воронежа в Железнодорожном районе столкнулись три большегрузных автомобиля приблизительно в 21.20. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Воронежской области.

На место происшествия срочно выдвинулись один расчет ПСЧ-11 и один расчет СПСЧ. Помощь спасателей понадобилась, чтобы отключить АКБ (аккумуляторной кислотной батареи) и деблокирования пострадавшего водителя. В столкновении участвовали три большегруза: «Scania», «Mercedes» и «Isuzu». Очевидцы случившегося сообщили в соцсетях, что из-за этого на выезде из областного центра образовалась громадная пробка

По предварительным данным, в аварии один человек пострадал. Его личность, а также причины ДТП, выясняют.