Под Воронежем продают сыроваренный завод за 50 млн

Информация о продаже сыроваренного завода появилась на сайте объявлений ЦИАН. Предприятие находится в деревне Князево Рамонского района. За него автор публикации просит 50 млн рублей.

Мощность завода – до 100 тонн в месяц. В объявлении говорится, что предприятие полностью оборудовано и готово к работе. Площадь помещения составляет около 2,5 тыс. кв. м.

Ранее на продажу выставили многофункциональный комплекс у трассы «Дон» в Богучарском районе. В него входит автовокзал, гостиница и предприятие, на котором производят хлебобулочные изделия. Кроме того, в комплексе есть кафе, прачечная, паркинг и заведения, где оказывают санитарно-оздоровительные услуги. За комплекс собственник просит 210 млн рублей.