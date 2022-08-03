В Воронежской области продают за 210 млн рублей многофункциональный комплекс с автовокзалом и гостиницей

В Богучарском районе выставили на продажу многофункциональный комплекс, расположенный недалеко от трассы «Дон». За него предлагают заплатить 210 миллионов рублей. Объявление о продаже разместили на сайте ЦИАН.

В комплексе пять зданий общей площадью 2,6 тысяч квадратных метров и земельный участок на 20 тысяч «квадратов». В нем также работают автовокзал, гостиница и предприятие, на котором производят хлебобулочные изделия. Кроме того, в комплексе есть кафе, прачечная, паркинг и заведения, где оказывают санитарно-оздоровительные услуги.

Все это хозяйство находится в собственности продавца, разместившего объявление. Нынешний владелец комплекса обещает ежемесячную прибыль – 6,3 миллиона рублей в месяц и окупаемость за шесть лет. Он также заявляет, что предприятия полностью автоматизированы, штат их укомплектован. Кроме того, покупатель может расширить бизнес, возможности для этого вроде бы есть.