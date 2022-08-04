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Происшествия4 августа 2022 16:07

Водолазы достали из Хопра тело воронежца, утонувшего при спасении детей

Константина Тихонова искали пять дней
Мария Щербакова
из архива бывшей супруги Константина Тихонова Ксении Мишиной

из архива бывшей супруги Константина Тихонова Ксении Мишиной

Из реки Хопер достали тело Константина Тихонова, который утонул, спасая своих детей. Трагедия произошла на пляже в Борисоглебске 31 июля. Все это время работали водолазы. Найти тело удалось примерно в 17.00 четверга, 4 августа. Об этом рассказал представитель казенного учреждения «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области» Роман Романцов.

- Как и предполагали, тело было в коряжнике. Он четырехметровой глубины. Водолазы не могли вплотную подобраться туда, там плохая видимость. Сегодня это удалось. На месте работал Борисоглебский отряд спасателей. Теперь родные могут похоронить погибшего, - рассказал Роман Романцов.

Константин Тихонов отдыхал на пляже в Борисоглебске со своей девушкой, а также детьми от первого брака 7-летней Настей и 12-летним Вадимом. Детей начал затягивать водоворот. Константин сумел вытолкнуть их из воронки, но сам выбраться не смог.

Девочку на берег вытащила девушка Константина, а за мальчишкой поплыл один из отдыхающих. Он вытащил Вадика на другой берег, а сам бросился спасать отца детей. Когда мужчина подплыл к водовороту, там уже никого не было.