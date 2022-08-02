В Воронежской области 34-летний отец утонул, спасая дочку с сыном

Константин Тихонов спас своих детей. Фото из архива Ксении МИШИНОЙ.

Трагедия произошла 31 июля в реке Хопер. Константин Тихонов отдыхал на пляже в Борисоглебске со своей новой девушкой, а также детьми от первого брака 7-летней Настей и 12-летним Вадимом.

- Дети вместе с папой зашли в воду, их начало затягивать в водоворот, - рассказывает Ксения Мишина. – В итоге Костя вытолкнул Вадика и Настю из воронки, но сам выбраться не смог.

Девочку на берег вытащила девушка Константина, а за мальчишкой поплыл один из отдыхающих. Он вытащил Вадика на другой берег и сказал, чтобы тот держался за дерево, а сам бросился спасать отца детей. Увы, когда мужчина подплыл к водовороту, там уже никого не было.

Как пояснила Ксения, отдыхающие звонили по номеру 112 со всех телефонов. Рядом проплывали спасатели на лодке, и они перевезли Вадима на берег.

- Настя и Вадик еще долго смотрели на воду, надеясь, что папа вот-вот появится, - вспоминает Ксения.

Тело Константина Тихонова пока еще не вытащили из реки. На месте трагедии работают водолазы.

- В месте поисков очень много коряг и довольно сильное течение. Река Хопер вообще очень своенравная. Там есть и ямы, и водовороты. Поиски осложняет состояние воды в августе, в этом месяце ее прозрачность минимальна. Поэтому пока найти утонувшего мужчину не удается, - рассказал ведущий специалист оперативного отдела казенного учреждения «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области» Роман Романцов.