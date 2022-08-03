Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия3 августа 2022 10:13

В Советском районе Воронежа снова отключили воду

На этот раз ее нет в гораздо меньшем количестве домов, чем 2 августа
Юрий КОЗЛОВ
Когда вернут воду, пока непонятно.

Когда вернут воду, пока непонятно.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Советском районе снова случилась коммунальная авария. На этот раз из-за повреждения сети на переулке Автоматчиков, 5 лишились воды жители переулков Газопроводный и Газовый. Ее нет и в части домов на улице Газовой. Сроки восстановления подачи воды пока в «РВК-Воронеж» не сообщают.

Напомним, во вторник, 2 августа, прорвался водопровод диаметром 700 миллиметров у дома № 56Б на улице Холмистой. Из-за этого ЧП воды лишились жители домов на улицах 9 Января, переулках Газовом и Автоматчиков. Краны у людей снова зажурчали примерно в 9 утра в среду, 3 августа.