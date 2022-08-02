Часть Советского района Воронежа осталась без воды

Сегодня, 2 августа, Советский район Воронежа частично остался без воды.
В пресс-службе «РВК-Воронеж» подтвердили информацию об утечке. Она произошла на водопроводе диаметром 700 мм у дома № 56б на улице Холмистой. Из-за этого без воды остались жители домов на трёх улицах:
улица 9 Января, 211-233 (нечётная сторона);
переулок Газовый, 15в-15н;
переулок Автоматчиков, 39.
Для попавших под ограничения воронежцев организовали подвоз технической воды по следующим адресам:
улица 9 Января, 211, 231/1, 233;
переулок Газовый, 15В;
переулок Автоматчиков, 39.
Специалисты ведут земляные работы, чтобы подобраться к месту утечки. Водоканал надеется возобновить подачу воды как можно раньше, но не позже 11:00 3 августа.