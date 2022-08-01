На двое суток продлили запрет на проезд на Петровскую набережную

Запрет на съезд с улицы 20-летия октября на Петровскую набережную продлили на двое суток. Это необходимо так как затягиваются ремонтные работы на участке теплотрассы в этом месте. Как пояснили в мэрии, увеличился объем работ по монтажу плит перекрытия. Так, проезд будет закрыт до 23.00 среды, 3 августа.

Напомним, проезд закрыли 26 июля. Изначально предполагалось, что работы завершаться уже в понедельник, 1 августа.

Кроме того, на этот же период будет скорректирован маршрут общественного транспорта №29 «ул. Шишкова – Митрофановский источник». Движение автобусов будет направлено с проспекта Революции по улицам Степана Разина, Софьи Перовской, Петровской набережной, улицам Большой Стрелецкой, Софьи Перовской до остановки «Митрофановский источник». В обратном направлении – с улицы Софьи Перовской по улице Большой Стрелецкой, Петровской набережной, улицам Софьи Перовской, Степана Разина, проспекту Революции и далее по маршруту.