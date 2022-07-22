В Воронеже съезд на Петровскую набережную будет закрыт в течение недели

Съезд на Петровскую набережную с улицы 20-летия Октября будет закрыт в течение недели. Об этом сообщили в городской администрации в пятницу, 22 июля.

Там пояснили, что будут проходить работы по ремонту участка теплотрассы (ПП «Тепловые сети»). Проехать нельзя будет с 8.00 вторника, 26 июля, до 23.00 понедельника, 1 августа.

Тем временем до восьми вечера 24 июля будет перекрыт участок улицы Софьи Перовской: от Чернышевского до Декабристов. В это время будут врезать газопровод среднего давления. Автомобилистам нужно продумать пути объезда.