В Воронеже ставший узником магазина кот получил свободу

Фото Екатерины Манелис

Кот, за судьбу которого пееживали воронежцы, получил свободу. Напомним, животное несколько дней назад заметили за витриной давно закрытого магазина. Вероятно, животное нашло лазейку и проникло в помещение торгового зала на улице Карла Маркса в поисках кошачьего корма, который остался на складе. Назад дорогу усатый найти не смог и оказался узником магазина.

После того, как одна из жительниц Воронежа Екатерина рассказала о бедолаге в соцсети, на сообщение откликнулась бывшая сотрудница торговой точки. Девушка пообещала связаться с владельцем помещения и вызволить кота.

Уже утром в понедельник она сообщила, что кот получил путь на свободу: в помещении магазина идет ремонт и двери открыты.