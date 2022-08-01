Воронежцы обнаружили кота в закрытом давно магазине

Фото Екатерины Манелис

Жительница Воронежа Екатерина заметила за витриной давно закрытого магазина в центре города на улице Карла Маркса, 49. Об этом девушка сообщила в группе «Мой и твой Воронеж» в соцсети «Вконтакте»:

- Кот несколько суток сидит в закрытом неработающем магазине. Испуганный, ослабевший... Не знаем, куда обращаться.

Екатерина рассказала, что звонила в службу спасения, но там ей отказали.

Тем временем, на сообщение отреагировала бывшая сотрудница магазина, которая пообещала в ближайшее время связаться с хозяином помещения и вызволить кота. Девушка рассказала, что, скорее всего, животное проникло в помещение в поисках еды – в магазине оставалось много корма для котов. А дорогу обратно кот найти не смог.

Надеемся, что эта история разрешится благополучно и кота скоро вызволят.