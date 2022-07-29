Танцы на могиле на воронежском кладбище привели к уголовному делу

Подростков задержали Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области

По факту осквернения могил подростками возбудили уголовное дело. Такое поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин главе воронежского управления СК Кириллу Левиту в четверг, 28 июля. Об этом сообщили в телеграмм-канале ведомства.

Напомним, на кладбище «Лесное» подростки 15 и 16 лет осквернили могилы. Один из парней извивался вокруг памятников, прыгал по оградам, а затем справил нужду на захоронение. При этом он выкрикивал непристойности, ругался матом. Второй подросток снимал происходящее на телефон. Видеозапись с осквернением могил выложили в социальные сети.

Спустя некоторое время вандал записал второе видео, на котором он извиняется за то, что натворил. Подростков задержали полицейские. Парень, который танцевал, заявил, что таким способом пытался заработать популярность в интернете.

Расследование уголовного дела взяли на контроль в центральном аппарате СУ СК. Кроме того, проверку проводит прокуратура.