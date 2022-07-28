В Воронежской области вынесли приговор водителю, угробившему в аварии родителей и 9-летнюю сестру

Обе машины были сильно повреждены в аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В Панинском районном суде вынесли приговор 29-летнему жителю Воронежа. Его признали виновным в аварии, в которой погибли четыре человека. В их числе были его 50-летний отец, 48-летняя мать, 9-летняя сестра и 24-летняя знакомая.

Днем 29 марта 2020 года мужчина ехал на «Шевроле-Лачетти» в Эртильском районе со скоростью более 100 км/час. Он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где врезался в «УАЗ». В отечественной машине получил травмы 61-летний водитель и его пассажир.

В суде посчитали недоказанным факт наркотического опьянения водителя, в котором его сначала подозревали. Служители Фемиды также учли и смягчающие обстоятельства: на иждивении у мужчины находится маленький ребенок, сам он в результате аварии стал инвалидом. Кроме того, водитель признал свою вину и возместил моральный и материальный ущерб.

В итоге суд не прислушался к мнению сотрудника прокуратуры, требовавшего для виновника аварии шесть лет лишения свободы. Мужчину в итоге приговорили к 4 годам 8 месяцам колонии-поселения. На три года его лишили водительских прав.

Учитывая, что максимальное наказание по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц» – семь лет лишения свободы, приговор можно считать мягким.