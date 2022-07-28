В Воронеже монтажник сорвался с 8 этажа и получил тяжелые травмы

22 июля несчастный случай произошел в микрорайоне Подгорное. На улице Независимости на восьмом этаже дома 25-летний рабочий проводил монтаж опалубки плиты перекрытия. В какой-то момент он потерял равновесие и сорвался вниз. Мужчина получил тяжелые травмы. Об этом сообщили в государственной инспекции труда по Воронежской области.

Инспектор труда проводит расследование обстоятельств этого несчастного случая.

Напомним, 20 октября 2021 года директор по информационным технологиям воронежского АО «Русавиаинтер» осматривал на крыше предприятия коммутатор. Он наступил на участок кровли, который не выдержал его веса. В результате директор упал вниз с высоты более пяти метров. Его отвезли в больницу, но там он умер.