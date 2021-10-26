В Воронеж директор фирмы по дизайну самолетов, провалившийся на крыше, умер в больнице

Падение с рухнувшей крыши оказалось для директора смертельным. Фото: Иван МАКЕЕВ

Директор по информационным технологиям воронежского АО «Русавиаинтер», занимающегося дизайном салонов самолетов, умер в больнице. Причиной смерти стала тяжелая травма, полученная им на работе. 20 октября мужчина осматривал на крыше предприятия коммутатор. И наступил на участок кровли, который не выдержал его веса. В результате директор упал вниз с высоты более пяти метров.

Ранее сообщали, что расследованием обстоятельств несчастного случая занимаются в региональном управлении государственной инспекции труда. Сформирована комиссия, члены которой будут разбираться, почему такой ненадежной была крыша и отчего не предприняли меры предосторожности при работе на большой высоте. Очевидно, что, если не признают виноватым самого директора, ответственность за такое грубейшее нарушение правил техники безопасности теперь максимально ужесточится.