В Воронеже директор фирмы, обслуживающей самолеты, упал с крыши и получил тяжелые травмы

В причинах ЧП с рухнувшей крышей будут разбираться в государственной инспекции труда. Фото: Иван МАКЕЕВ

В среду, 20 октября, в воронежском АО «Русавиаинтер», занимающейся дизайном салонов самолетов, произошел несчастный случай. Директор по информационным технологиям залез на крышу, чтобы проверить работу коммутатора. И наступил на хлипкий участок кровли из поликарбоната. Крыша не выдержала веса мужчины и провалилась. Директор упал с высоты 5,5 метров и получил тяжелые травмы.

Расследованием обстоятельств несчастного случая занимаются в региональном управлении государственной инспекции труда. Сформирована комиссия, члены которой будут разбираться, почему такой ненадежной была крыша и отчего директор не предпринял меры предосторожности при работе на большой высоте.