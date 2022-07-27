В Воронеже сильный ветер с корнем вырвал живые деревья

Пострадал Коминтерновский район Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Воронежцы публикуют в социальных сетях последствия ливня с градом, который обрушился на город в среду, 27 июля. К примеру, у дома №15 на 60-летия ВЛКС дерево упало на крышу припаркованного автомобиля, а на Бульваре Победы у дома №48а ветки оборвали провода.

Судя по социальным сетям, большего всего пострадал Коминтерновский район. В нескольких дворах деревья вырвало с корнем. Причем, как рассказали в УК «Коминтерновского района», речь идет не о сухостое, а о живых насаждениях. Это означает, что ни у обслуживающей организации, ни у управления экологии не было оснований для удаления деревьев.

- На них нет сухих веток, листья зеленые, крона пышная. К счастью, никто не пострадал, но работы нам прибавилось. Уже сегодня наши специалисты выехали по адресам. Сначала распилим стволы, потом закажем спецтехнику на вывоз порубочного материала, - рассказали в УК «Коминтерновского района». - Мы ежегодно проводим осмотры насаждений во дворах, проводим омолаживающую обрезку деревьев. Если обнаруживаем сухостой, то спиливаем его. Каждое действие согласовываем с управлением экологии. И на обрезку деревьев, и на удаление нам необходимо сначала получить разрешение от органов власти. Если дерево живое, спилить его мы не имеем права.

Напомним, грозы и туман в Воронежской области также прогнозируют 28 и 29 июля. В эти дни жителям региона стоит быть осторожнее.