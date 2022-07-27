Воронежцев ожидают туман и грозы

В регионе продлили желтый уровень погодной опасности Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Воронежской области продлили желтый уровень погодной опасности. Синоптики предупреждают о тумане и грозах. Информация об этом появилась на сайте гидрометцентра России.

Туман продержится до 6.00 четверга, 28 июля. Предупреждение о грозах будет действовать с 6.00 пятницы, 29 июля.

Напомним, ранее главный синоптик Воронежской области Александр Сушков рассказал, что в июле выпало 192 процента от месячной нормы осадков. При этом он не исключил, что превышение может быть еще большим.