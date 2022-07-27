В Воронеже за июль выпала почти двойная месячная норма дождей

Осторожные воронежцы в июле не рисковали надолго выходить на улицу без зонтика. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В июле в Воронеже уже выпало 192 процентов от месячной нормы осадков. Об этом сообщил главный синоптик региона Александр Сушков.

- От жары, царящей в Европе, к нам переместились холодные воздушные массы с севера. Получается, что воздух внизу нагревается солнцем. Затем поднимается вверх и сталкивается с холодом. От этого происходят частые грозы, дожди. А так как влага на большой высоте, куда пришел холодный воздух, замерзает, выпадает град, - рассказал Александр Сушков.

По прогнозу, вероятны дождь с грозой днем 29 июля. Так что превышение месячной нормы осадков может быть еще большим.