Коронавирус в Воронежской области на утро 27 июля: 119 человек заболели, никто не умер

Число заражений ковидом подросло, но в больницы попали всего 16 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Специалисты Роспотребнадзора предоставили суточную статистику по заболеваниям ковидом на утро среды, 27 июля. Надо сказать, что число заражений немного подросло.

Коронавирус диагностировали у 119 человек (на утро 26 июля их было 102), только 16 из них попали в больницы. Всего за время пандемии захворавших ковидом жителей Воронежской области стало уже 392 537.

Вторые сутки подряд никто не умер от последствий ковида. Последняя подобная смерть была зарегистрирована на утро 25 июля. А до этой даты было еще четверо суток без летальных исходов.

Еще 87 жителей Воронежской области выздоровели (на утро 26 июля – 105). Всего же за время пандемии справились с ковидом 381 946 наших земляков.