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Здоровье26 июля 2022 8:26

Коронавирус в Воронежской области на утро 26 июля: 102 человека заболели, никто не умер

Еще 105 выздоровели
Юрий КОЗЛОВ
В больницы за сутки попал только каждый пятый из заразившихся ковидом.

В больницы за сутки попал только каждый пятый из заразившихся ковидом.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Санитарные врачи сообщили суточную статистику по заболеваниям ковидом на утро вторника, 26 июля. Ситуация остается стабильной.

Заболели коронавирусом за последние сутки еще 102 человека (на утро 25 июля заразился 101). В больницу попали 20 захворавших, то есть, примерно каждый пятый. Всего за время пандемии заразились ковидом 392 418 жителей Воронежской области.

К счастью, снова никто не умер от последствий ковида (утром 25 июля сообщали об одном смертельном случае). До этого было четверо суток без умерших. Что не может не радовать.

Выздоровели еще 105 жителей Воронежской области (в начале дня 25 июля победивших ковид было 83). Всего же от опасной заразы за время пандемии избавились 381 859 наших земляков.