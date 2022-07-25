Коронавирус в Воронежской области на утро 25 июля: 101 человек заразился, впервые за четверо суток есть умерший

Лишь 11 из 81 заразившегося попали в больницы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Санитарные врачи предоставили данные о суточной заболеваемости коронавирусом на утро понедельника, 25 июля.

Заразился этим опасным недугом еще 101 житель Воронежской области (на начало дня 24 июля их было 103). При этом лишь 11 человек попали в больницы. Всего же за время пандемии заболели ковидом 392 316 жителей Воронежской области.

Впервые за четверо суток есть умерший от последствий ковида. Всего таких смертей в Воронежской области стало 8 355.

Еще 83 человека выздоровели (на утро 24 июля победивших ковид было 63). Всего со время начала пандемии от коронавируса избавились уже 381 754 жителя Воронежской области.