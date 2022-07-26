В Воронеже ищут контролера строительства Остужевской развязки за 19,8 млн рублей

Воронежские власти объявили поиск строительного контролера, которого обязажут следить за ходом работ при реконструкции Остужевской развязки. Информацию об этом появилась на сайте госзакупки 26 июля.

Стартовая цена контракта составляет 19,8 млн рублей. Победитель будет заниматься строительным контролем на участке от путепровода по ул. Остужева на пересечении с железной дорогой до примыкания к транспортной развязке в разных уровнях на пересечении трассы М-4 «Дон» (в районе ул. Изыскателей) и ул. Остужева. Это вторая очередь возведения объекта.

Услуги по контракту подрядчик будет оказывать с момента его заключения до 30 ноября 2024 года. В случае сдвига сроков сроки контракта также изменятся.

Заявки принимаются до 10 августа, исполнитель станет известен 15 августа.