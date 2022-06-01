Мэр Воронежа объявил о ближайших торгах на второй этап реконструкции Остужевской развязки

Фото из архива КП Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Мэр Воронежа Вадим Кстенин на заседании городской Думы рассказал, что уже в июне власти планируют начать поиски подрядчика для проведения второго этапа масштабного объекта – реконструкции Остужевской развязки. Об этом рассказали в мэрии 1 июня.

Предварительная стоимость объекта составит более 1,7 млрд рублей. Градоначальник пояснил, что сейчас специалисты ведут уточнение сметы. После этого будет названа точная сумма.

Напомним, реконструкцию Остужевской развязки планируют провести в три этапа. Первый должен завершиться к концу 2022 года.

На втором запланировано строительство шестиполосного участка от путепровода до пересечения с трассой «Дон». Также сделают развязки на перекрестке улиц Остужева и Минской и в районе Северного моста. Кроме того, построят шестиполосный участок от Северного моста до путепровода.

Третий этап – реконструкция существующего путепровода через железнодорожные пути на улице Остужева и строительство нового с организацией трёх полос в каждую сторону.