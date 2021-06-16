В Воронеже приступили к строительству Остужевской развязки

В рамках первого этапа строительства Остужевской развязки возведут 14-пролетный путепровод Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

В Воронеже началось строительство первого этапа Остужевской развязки. Возле виадука через железнодорожные пути появилась специальная тяжелая техника. Фото с места работ прислали очевидцы 15 июня.

Они предположили, что рабочие готовятся возводить новый мост. В данный момент рабочие расчищают площадку и устанавливают городок «строителей».

Напомним, реконструкцию Остужевской развязки планируют провести в три этапа. Первый должен завершиться к концу 2022 года. В его рамках собираются построить 14-пролетный путепровод на 15 опорах над железной дорогой параллельно действующему виадуку, который собираются реконструировать.

На втором этапе запланировано строительство шестиполосного участка от путепровода до пересечения с трассой «Дон». Также сделают развязки на перекрестке улиц Остужева и Минской в виде листа клевера и в районе Северного моста. Кроме того, построят шестиполосный участок от Северного моста до путепровода.

Третий этап – реконструкция существующего путепровода через железнодорожные пути на улице Остужева и строительство нового с организацией трёх полос в каждую сторону.