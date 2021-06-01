В Воронеже объявили общественные слушания по реконструкции Остужевской развязки

Фрагмент проекта Остужевской развязки. Фото: gkdt.ru

На сайте мэрии объявили о старте общественных слушаний проекта реконструкции Остужевской развязки. Они пройдут с 1 июня по 13 июля на сайт «Активный электронный гражданин».

Впрочем, общественные слушания – слишком громкое название для этого мероприятия. Свое мнение по поводу проекта смогут высказать только собственники располагающихся в районе будущего строительства земельных участков и (или) расположенных на них капитальных объектов (или их частей). Эти уважаемые люди смогут высказать свои замечания и предложения на сайте «Активный электронный гражданин» в течение ближайших 43 дней или в письме в адрес городского управления главного архитектора.

Напомним, реконструкцию Остужевской развязки планируют провести в три этапа. Первый стартует уже 16 июня и должен завершиться к концу 2022 года. В его рамках собираются построить 14-пролетный путепровод на 15 опорах над железной дорогой параллельно действующему виадуку, который собираются реконструировать (в частности, расширить). Ширина каждого сооружения составит 21,99 метра. Эти работы проведут специалисты АО «Производственное объединение «Возрождение» из Санкт-Петербурга за 1,189 млрд рублей.

На втором этапе запланировано строительство шестиполосного участка от путепровода до пересечения с трассой «Дон». Также сделают развязки на перекрестке улиц Остужева и Минской в виде листа клевера и в районе Северного моста. Кроме того, построят шестиполосный участок от Северного моста до путепровода.

В районе остановки «ДК «Электроника» появится надземный переход, а на пересечении улицы Остужева с Ленинским проспектом – эстакада.

Всего на реконструкцию Остужевской развязки планируют потратить около 4,7 миллиардов рублей. Займет она предположительно 2,5 года.