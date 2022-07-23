Воронежская полиция возбудила уголовное дело после гибели в ДТП 9-летней девочки

Фото Станислава Шевченко
Фото: из архива «КП»
Следственный отдел полиции Лискинского района возбудил уголовное дело по факту смертельной аварии, которая произошла 22 июля на трассе «Дон».
По предварительным данным, 45-летний водитель «УАЗ 315195», при выезде со второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу движущемуся в попутном направлении грузовому автомобилю «КамАЗ 5490-S5», под управлением 32-летнего жителя Волгоградской области и допустил аварию. В ДТП пассажирка внедорожника получила несовместимые с жизнью травмы и погибла на месте.
В рамках расследования следователи установят все обстоятельства и причины произошедшего. Назначены допросы свидетелей, назначены судебные экспертизы, изучаются вещественные доказательства, изъятые с места происшествия.