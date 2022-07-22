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Происшествия22 июля 2022 14:13

В обстоятельствах гибели 9-летней девочки в ДТП разберется воронежская прокуратура

Водитель УАЗа не справился с управлением и влетел в фуру
Мария Щербакова
Полиция проводит процессуальную проверку

Полиция проводит процессуальную проверку

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Прокуратура взяла на контроль полицейскую проверку по факту ДТП в Лискинском районе. При столкновении Уаза и КамАЗа погибла 9-летняя девочка. На место происшествия выезжал Лискинский межрайонный прокурор Алексей Щербаков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла на трассе М-4 «Дон» в 12.30 пятницы, 22 июля. По предварительным данным, 45-летний водитель УАЗ «Хантер» из-за погодных условий не справился с управлением. Автомобиль влетел в фуру. Погибшая девочка была пассажиром УАЗа.