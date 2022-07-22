В Воронежской области УАЗ врезался в фуру: погиб 9-летний пассажир

На месте работают сотрудники ГИБДД Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

На трассе М-4 «Дон» в Лискинском районе в ДТП погиб 9-летний ребенок. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области, УАЗ врезался в КамАЗ. Авария произошла в полдень пятницы, 22 июля.

По предварительным данным, 45-летний водитель УАЗ «Хантер» из-за погодных условий не справился с управлением. Автомобиль занесло, в итоге он влетел в фуру. Погибший ребенок был пассажиром УАЗа. Сейчас инспекторы ГИБДД работают на месте происшествия, выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.