Бывшего советника губернатора Воронежской области не стали сажать в СИЗО за крупное мошенничество

До суда Анатолий Спиваков и два его подельника будут находиться на свободе. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Бывшему советнику губернатора Воронежской области Анатолию Спивакову, обвиняемому в крупном мошенничестве, избрали меру пресечения. Он будет находиться под подпиской о невыезде. Как сообщил источник «КП», Спиваков на данный момент признает свою вину. Как и два его подельника.

Напомним, Спивакова и еще двух бизнесменов обвиняют в махинациях, связанных с получением гранта на 10 миллионов рублей якобы на развитие семейных ферм. На самом деле деньги, по версии следствия, они потратили на личные цели. Один из подельников Спивакова сейчас также находится под подпиской о невыезде, другой тоже находится на свободе, но ему запретили предпринимать определенные действия.

Анатолий Спиваков в свое время занимал крупные посты. Был главой родного для него Ольховатского района, руководителем регионального департамента аграрной политики и заместителем председателя правительства Воронежской области. Однако на фоне слухов об уголовном деле о нецелевом расходовании крупной суммы денег Спиваков решил завершить карьеру чиновника и уйти в бизнес. До недавнего времени он был советником губернатора Воронежской области, пока его вместе с коллегами не освободили от этого статуса. В региональном правительстве сообщили о намерениях набрать других советников главе области, критерии их выбора обещали сделать более жесткими.