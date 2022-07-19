Бывшего заместителя председателя правительства Воронежской области обвинили в крупном мошенничестве

Бывший заместитель председателя регионального правительства "заработал" уголовное дело за нецелевое использование 10 миллионов рублей. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Бывший советник губернатора Воронежской области Анатолий Спиваков стал фигурантом уголовного дела. Его возбудили по части 4 статьи 159 УК РФ, карающей за крупное мошенничество, организованное группой. Об этом сообщил источник «КП».

В деле, кроме Спивакова, фигурируют два бизнесмена. Эта троица, по версии следствия, получила грант на сумму около 10 миллионов рублей из областного бюджета. Деньги должны были пойти на развитие семейных ферм. Однако на самом деле их потратили на другие цели.

У Анатолия Спивакова богатая событиями биография. Он родился в 1960 году в селе Ольховатского района. Окончил Воронежский сельхозинститут. С 2003 по 2008 годы работал главой родного Ольховатского района. Затем перешел в областную администрацию. Там вершиной его карьерного роста были должности заместителя председателя регионального правительства и руководителя департамента аграрной политики.

Затем Спиваков решил уйти в бизнес. Любопытно, что в 2015 году чиновник покинул региональное правительство также на фоне слухов об уголовном деле о нецелевом расходовании очень крупных денег. Однако если оно и было, то сейчас развалилось. Спиваков же стал учредителем ООО «Эко продукт», а с января 2018 года – советником губернатора Воронежской области. Не так давно губернатор Александр Гусев освободил его от должности. Впрочем, как и всех других советников, работавших на общественных началах.

Пока перспективы нового уголовного дела в отношении Спивакова, учитывая судьбу предыдущего, неясны. Теоретически ему грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.