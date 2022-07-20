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Общество20 июля 2022 9:27

Чиновники обжалуют восстановление Александра Арнаутова в должности директора Воронежского театра оперы и балета

Жалобу подали в Ленинский районный суд
Мария Щербакова

Региональный департамент культуры намерен обжаловать решение о восстановлении в должности директора театра оперы и балета Александра Арнаутова. Соответствующую жалобу подали в Ленинский районный суд. Об этом говорится в картотеке суда.

Ранее стало известно, что суд частично удовлетворил требования Арнаутова. В иске он просил восстановить его на работе, а также взыскать средний заработок за вынужденный прогул и компенсацию морального вреда. Это была вторая попытка Арнаутова восстановиться в должности. В первый раз он оценил моральный ущерб в 300 тыс. рублей.

Напомним, когда у Арнаутова подошел к концу срок действия контракта, департамент культуры планировал начать процесс заключения нового. Однако исполняющим обязанности директора в итоге назначали художественного руководителя театра Александра Литягина.