Экс-директор Воронежского театра оперты и балеты выиграл суд у департамента культуры

с сайта Воронежского государственного театра оперы и балета Фото: Предоставлено

Бывший директор Воронежского государственного театра оперы и балета Александр Арнаутов выиграл суд у регионального департамента культуры. В иске он просил восстановить его на работе, а также взыскать средний заработок за вынужденный прогул и компенсацию морального вреда. Ленинский районный суд частично удовлетворил его требования. Об этом говорится в картотеке суда.

Отметим, это уже вторая попытка Арнаутова восстановиться в должности. В первом иске он оценил моральный вред в 300 тыс. рублей.

Напомним, когда у Арнаутова подошел к концу срок действия контракта, департамент культуры планировал начать процесс заключения нового. Однако исполняющим обязанности директора в итоге назначали художественного руководителя театра Александра Литягина.