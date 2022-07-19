В Воронеже пропал мужчина с бородой и татуировкой на плече

Максим Алексеев не появляется дома уже вторые сутки. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Волонтеры поискового отряда «Лиза-Алерт Воронеж» сообщили об исчезновении 31-летнего Максима Алексеева. Мужчина не появляется дома с 17 июля. Вроде бы срок небольшой, тем более летом есть вероятность так сказать затянувшегося отдыха с «уходом в подполье». Тем не менее родные Максима уже забили тревогу.

Приметы Максима Алексеева: рост 180 сантиметров, худощавый, голубые глаза, светло-русые волосы. 17 июля был одет в футболку, серую толстовку и темно-зеленые шорты. Особые приметы: борода с проседью, татуировка на левом плече.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас находится или может быть Максим Алексеев, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или в службу спасения 112.

Напомним, что с 11 июля в Воронеже разыскивают 42-летнюю Елену Чередник. Женщина восемь дней назад ушла из дома в Северном микрорайоне и пропала.