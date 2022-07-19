В Воронеже ушла из дома и пропала 42-летняя женщина

Елена Чередник до этого ни разу не пропадала. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи добровольцев в поисках 42-летней Елены Чередник. 11 июля женщина ушла из дома в Северном микрорайоне и до сих пор не вернулась. До этого Елена никогда так не исчезала.

Приметы Елены Чередник: рост 182 сантиметра, плотное телосложение, зеленые глаза, темно-русые волосы. 11 июля была одета в синюю клетчатую рубашку, черные джинсы и в того же цвета кроссовки. С собой Елена взяла синий рюкзак.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас находится или может быть Елена, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или в службу спасения 112.