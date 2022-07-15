В Воронеже ужесточили приговор за взятку заведующему кафедрой ВГАУ

Взятки на 500 тысяч заведующего кафедрой потянули на четыре года лишения свободы. Фото: из архива «КП»

Заведующему кафедрой экономического факультета ВГАУ Виталию Лубкову ужесточили наказание за серию взяток. Об этом сообщили в Воронежском областном суде.

В ходе предыдущего судебного разбирательства служители Фемиды посчитали доказанным, что Лубков получил, как минимум, 13 взяток от студентов. Учащиеся платили ему деньги за написание дипломов и их успешную защиту. А также за обеспечение успешной сдачи экзаменов и отчетов по преддипломной практике. Всего студенты обогатили заведующего кафедрой на сумму более чем полмиллиона рублей.

В областном суде, рассмотрев требования прокурора, посчитали необходимым ужесточить предыдущее наказание. В итоге Лубков отсидит в местах лишения свободы не три, а четыре года. Также ему продлили срок запрета занятий преподавательской деятельностью – с 2,5 до 4 лет.

Напомним также, что 30 июня в Центральном районном суде Воронежа вынесли приговор бывшему врио ректора ВГАУ 42-летнему Алексея Попова. Служители Фемиды посчитали его виновным в том, что в марте 2021 года руководитель университета начислял необоснованные премии своим сотрудникам на сумму более чем 800 тысяч рублей, а эти деньги потом присвоил. Однако в отличие от заведующего кафедрой бывший врио ректора получил условный срок.