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Экономика14 июля 2022 11:39

Владельца двух пятизвездочных гостиниц заподозрили в преднамеренном банкротстве

«Стройсервис» продает с молотка «Арт-отель» и Ramada Plaza
Мария Щербакова

Компанию «Стройсервис», которой принадлежат пятизвездочные гостиницы «Арт-отель» и Ramada Plaza, проверят на преднамеренном банкротство. С таким заявлением в арбитраж обратилась налоговая служба. Оно принято к производству, но пока не рассматривалось. Соответствующие документы опубликованы на сайте арбитража.

Напомним, ранее стало известно, что гостиницы «Арт-отель» и Ramada Plaza продают с молотка за 975 млн рублей. Это начальная максимальная цена контракта, указанная в аукционной документации. Причиной стало банкротство «Стройсервис». За указанную сумму покупателям предлагают здания отелей, лифты, мебель, посуду и другие предметы быта.