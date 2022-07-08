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Экономика8 июля 2022 6:25

В Воронеже продают две пятизвездочные гостиницы за 975 млн рублей

На аукцион выставили «Арт-отель» и Ramada Plaza
Мария Щербакова
В лоты входят здания отелей, лифты, мебель и предметы быта

В лоты входят здания отелей, лифты, мебель и предметы быта

Фото: Иван МАКЕЕВ

Гостиницы «Арт-отель» и Ramada Plaza продают за 975 млн рублей. Это начальная максимальная цена контракта, указанная в аукционной документации. Причиной стало банкротство компании «Стройсервис», которой принадлежит большая часть имущества гостиниц.

За указанную сумму покупателям предлагают здания отелей, лифты, мебель, посуду и другие предметы быта. К примеру, наволочки оценили в 138 тыс. рублей, а чашки и пылесос в 28 тыс. За ночные шторы просят больше миллиона рублей.

Аукцион будет проходить с 13 июля по 16 августа. Итоги подведут 22 августа.

Основным кредитором компании «Стройсервис» является Сбербанк. При этом организация передала свои претензии на 2,9 млрд рублей ООО «Строймаркет»- дочерней компании ДСК.