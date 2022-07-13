В Воронеже два троллейбусных маршрута временно прекратили работу из-за ДТП

Движение троллейбусов, видимо, возобновят после окончания разбирательств по ДТП. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В среду, 13 июля, около 9.40 рядом с домом № 17 по Московскому проспекту недалеко от Центрального автовокзала случилась авария. «Форд» врезался в «ПАЗ», пострадавших не было. Однако сразу образовалась большая пробка. Кроме того, вынуждены были приостановить работу на линии водители троллейбусов №№ 7 и 99. Они не ездят уже два часа.

Напомним, троллейбусы часто вынуждены простаивать из-за различных ситуаций на дороге. Там, где другой транспорт может объехать возникшее препятствие, они вынуждены двигаться только строго по направлению контактных сетей. К примеру, с конца мая до начала июля из-за ремонта теплотрассы на Ленинском проспекте вынуждены были простаивать троллейбусы № 11.