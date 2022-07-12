Воронежский облсуд отложил рассмотрение дела Алексея Антиликаторова

Областной суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы бывшего вице-мэра Воронежа Алексея Антиликаторова. Заседание должно было пройти 12 июля, теперь же его перенесли на 19 июля. Об этом сообщили в Облсуде.

Поводом стало отсутствие данных о том, что участники процесса получили необходимые документы.

Антиликаторов пытается обжаловать приговор в восемь лет лишения свободы в колонии строго режима. Такое наказание ранее Центральный районный суд назначил за взятку в 1,5 млн рублей. Антиликаторов посчитал его необоснованно суровым.

Напомним, Алексей Антиликаторов, занимая должность вице-мэра, получил 1,5 млн рублей от владельца двух ярмарок. За эти деньги он пообещал продление договоров.

Антиликаторов признал свою вину, но утверждал, что на самом деле вводил предпринимателя в заблуждение и не имел возможности исполнить свое обещание. А значит, его действие нужно рассматривать как мошенничество, предусматривающее статью с более мягким наказанием. Однако в суде его доводы признали неубедительными.