В пруду под Воронежем нашли тело мужчины

Фото СУСК Воронежской области

В Хохольском районе следователи выясняют обстоятельства гибели 32-летнего местного жителя – его тело 10 июля извлекли из пруда в селе Хохол. Предположительно, мужчина утонул 8 июля.

На месте происшествия следователь СК проведён осмотр, опросил очевидцев, тело погибшего отправили на экспертизу. Внешних признаков насилия на нем не обнаружили.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в воскресенье тело еще одного 22-летнего утопленника достали из Дона.