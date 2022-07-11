В реке Дон у воронежского села утонул 22-летний молодой человек

Фото СУСКа Воронежской области

Следователи Лискинского района расследуют дело о гибели 22-летнего местного жителя. Тело молодого человека достали из реки Дон неподалеку от села Титчиха 10 июля. Предварительно, причиной смерти стало утопление во время купания в водоеме 9 июля.

Следователь СК осмотрел место происшествия, опросил очевидцев и местных жителе, а также тело погибшего. На нем не нашли признаков насилия. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - отметили в СУСКе Воронежской области.