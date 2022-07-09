В Воронеже за 19,5 миллиона продают итальянский ресторан

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронеже выставили на продажу через сайт объявлений «Авито» итальянский ресторан Lex Osteria and Bar на проспекте Революции, 56. Владелец просит за помещение площадью 452 квадратных метров 19,5 миллионов. Вместе с рестораном продается также мебель, оборудование, посуду, текстиль, освещение, а также системы кондиционирования и вентиляции.

Автор публикации уточняет, что в состав заведения входит фойе на первом этаже и зона отдыха – на цокольном. Кроме того в ресторане есть летняя веранда. Особое внимание продавец уделяет оригинальности входной группы ресторана.

Напомним, в Воронеже также продают с молотка пятизвездочные гостиницы «Арт-отель» и Ramada Plaza.